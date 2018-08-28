فرنسا تطالب دبلوماسييها تأجيل السفر لإيران

المواطن - متابعة

طلبت فرنسا من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية لإيران، مشيرة إلى محاولة تفجير تم إحباطها وتشديد الموقف الإيراني تجاه فرنسا.

وبحسب مذكرة من الخارجية الفرنسية فقد تم إحباط محاولة لتفجير عبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس، واعتبرت ذلك علامة على موقف إيراني أكثر عدائية تجاه فرنسا.

وكانت شركات فرنسية قد قلصت تواجدها في إيران وانسحبت من مشروعات عملاقة عقب العقوبات الجديدة التي فرضت على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وكانت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال قد انسحبت قبل أيام من مشروع بارس الجنوبي للغاز الذي تصل استثماراته إلى مليارات الدولارات.