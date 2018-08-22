فريق بحري لضبط السلامة في سفن الحجاج ونظامية ناقلي البضائع

المواطن - واس

أطلقت هيئة النقل العام خلال موسم حج هذا العام فريقًا للنقل البحري يتولى العديد من المهام المتعلقة بمراقبة سفن الركاب، ومتعهدو نقل البضائع، وبيع تذاكر السفر، وذلك في موانئ ضبا وينبع وجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، أن أهم أهداف فريق عمل الهيئة التأكد من تطبيق اشتراطات “السلامة” في سفن الركاب بأعلى معاييرها حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وقياس كفاءة السفن للإبحار بأمان، وكفاءة إدارة السلامة للشركات المشغلة لسفن الركاب وفقًا لأحكام المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM CODE)، لضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج، وفيما يخص الطوارئ يقوم الفريق بالتأكد من جاهزية طاقم سفن الركاب التي ترفع العلم السعودي لخطط الإخلاء أثناء حالات الطوارئ، وفقًا لاتفاقية “سولاس” وقرار المنظمة البحرية الدولية.

وبالنسبة إلى ما يتعلق بأهداف فريق النقل البحري من حيث “التراخيص”، بيّن المطيري أن عمل الفريق يرتكز على التفتيش والرقابة على مكاتب بيع تذاكر السفر البحرية والتأكد من عدم وجود مكاتب غير مرخصة، ومراقبة نشاط نقل البضائع بحرًا والتأكد من نظامية الناقلين حفاظًا على أمتعة المسافرين بحرًا.

يذكر أن أعمال فريق المراقبة والتفتيش البحري قد بدأت أعمالها من 20 ذي القعدة 1439هـ وتستمر حتى 20 ذي الحجة 1439هـ.