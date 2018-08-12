فريق تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف السوق الشعبي في الحيمة

نفى المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار منصور المنصور، ما تردد حول قصف التحالف أحد الأسواق الشعبية في منطقة الحيمة بتعز.

وقال المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق تقييم الحوادث في اليمن، اليوم إنهم أجروا تحقيقًا بحادثة قصف مبنى بصعدة وتوصل لوجود قادة عسكريين داخله.

وأوضح المنصور أن استهداف التحالف لرصيف في ميناء الحديدة جاء لإحباط هجوم للميليشيات بزوارق مفخخة لافتًا إلى أن فريق التقييم توصَّل إلى قصف التجالف لمنزل بمحافظة لحج جاء بسبب وجود تجمع لميليشيات الحوثي المسلحة.