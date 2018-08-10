فقرة المرابطين توثق المواقف البطولية في الحد الجنوبي ضمن حكايا مسك

المواطن - واس

وثّق الإعلامي ناصر حبتر عدداً من المواقف البطولية التي شهدها خلال تجربته الإعلامية في مرافقة جنود الوطن البواسل في الحد الجنوبي, وذلك في فقرة ” حكايا المرابطين ” ضمن فعالية حكايا مسك 2018.

ونوه حبتر بداية بما وجده من قيادة القوات المشتركة للتحالف من دعم وتسهيلات تنم عن إيمان عميق بأهمية الإعلام في إيصال الصورة الحقيقية، وتحدث عن الروح المعنوية العالية التي وجدها لدى الجنود، قائلاً : ” جنودنا مبتسمون دائماً ويستشعرون شرف خدمة الوطن، كما أنهم يتمتعون بإنسانية عالية وتأهيل شامل وخبرة كبيرة” .

واشار إلى بحثه الدائم عن المناطق الأصعب في تجربته الميدانية حيث توجد القصص الإنسانية رغم ما يعتري ذلك من مخاطرة ، متطرقًا إلى تضحيات الشعب اليمني لاستعادة الشرعية في بلاده بعدة قصص بطولية في هذا الشأن.

وأكد أن عمله الإعلامي في الحد الجنوبي, هو واجب مهم يجب القيام به تجاه الوطن.

وتعد فقرة “حكايا المرابطين” ثابتة ضمن فعالية ” حكايا مسك للعام 2018 المقامة حاليًا في الرياض, حيث خصصت لعرض التجارب الميدانية لعدد ممن قاموا بتوثيق التضحيات والبطولات المشرفة التي قدمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.