فهد الأنصاري .. بدأ مرحلة جديدة ويُجهز مفاجآته لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

انتقل اللاعب فهد الأنصاري لنادي الفيصلي لمدة موسم واحد، قادمًا من صفوف نادي القادسية الكويتي، وذلك قبل غلق باب فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الحساب الرسمي لنادي الفيصلي على تويتر نشر صورًا من توقيع فهد الأنصاري على عقده الجديد مع نادي الفيصلي.

ويريد فهد الأنصاري التألق في المرحلة الجديدة له مع نادي الفيصلي، خاصة أنه يعود مرة أخرى للدوري السعودي بعد تألقه في آخر موسمين مع نادي الاتحاد.

ويرغب فهد الأنصاري في تحقيق نتائج إيجابية مع الفيصلي والسعي إلى تحقيق بطولة، كما أن لاعب المنتخب الكويتي يرغب في إثبات خطأ نادي الاتحاد بالتخلي عنه بعد نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن فهد الأنصاري فاز من قبل بلقب كأس ولي العهد مع نادي الاتحاد، كما فاز أيضًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع العميد.

سجل فهد الأنصاري هدفًا للمنتخب الكويتي في شباك منتخب مصر في المباراة الودية والتي أقيمت شهر مايو الماضي في دولة الكويت، حيث كان يستعد منتخب مصر وقتها لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

شارك فهد الأنصاري مع نادي القادسية الكويتي في البطولة العربية بالموسم الحالي، حيث خاض مباراة ذهاب دور الـ32 من البطولة أمام نادي الزمالك المصري.

سجل فهد الأنصاري هدفًا لنادي الاتحاد في شباك الهلال في لقاء الدور الثاني بين الفريقين في الدوري السعودي بالموسم الماضي في مباراة كانت انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.