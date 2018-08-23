فوائد مذهلة لتناول الحليب في وجبة الإفطار

المواطن - متابعة

كشف علماء من جامعة غويلف الدولية مجموعة من الفوائد المذهلة لتناول الحلیب في وجبة الإفطار.

وأجرى باحثون دراسة شارك فیھا 32 متطوعا، طلب منھم تناول طبق من الحبوب و250 میللیلترا من الحلیب في وجبة الإفطار.

وقسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات، الأولى تناولت حلیبا دسما غنیا بالبروتینات والثانیة تناولت حلیبا متوسط الدسم والثالثة تناولت حلیبا مخلوط بالماء (قلیل الدسم).

وقاس العلماء طوال النھار نسبة الغلوكوز في الدم لمشاركي المجموعات الثلاث عدة مرات. فاتضح أن تناول الحلیب الغني بالبروتین يقلل من مستوى السكر في الدم، ويحفز إنتاج ھرمون يبطئ عملیة الھضم، ما يجعل شعور الشبع لدى الإنسان يستمر لفترة أكبر في النھار.