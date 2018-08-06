فواتير الكهرباء بعد يومين .. وهذه أبرز مخاوف المشتركين

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون إصدار فواتير الكهرباء عن شهر يوليو بعد يومين وتحديدًا في التاسع من شهر أغسطس الجاري وفقًا لما هو معلن سلفًا من الشركة السعودية للكهرباء.

وكانت الكهرباء قد أعلنت أن عملية إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو للمشتركين في القطاع السكني ستبدأ في 9 أغسطس، وتستمر على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعًا.

وكانت فواتير الكهرباء يتم إصدارها في يوم 28 من كل شهر ميلادي وهو اليوم التالي لصرف رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري.

وبررت الشركة أن قرار إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو خلال الفترة ما بين 9 أغسطس إلى 15 أغسطس يأتي تنفيذًا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث آليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا.

قيمة الاستهلاك لن تتأثر



ويتخوف العديد من المستهلكين من حدوث تغير في قيمة فاتورة الكهرباء نظرًا لتأخر صدورها إلى ما بعد شهر يوليو وهو ما نفته الشركة، حيث بينت في وقت سابق أن إعادة جدولة إصدار الفواتير لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك كما لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية.

وشددت الشركة على أن الفواتير، رغم صدورها في أغسطس، إلا أنها ستقتصر حصرًا على كلفة الاستهلاك في شهر يوليو، ولن تشمل مطلقًا كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة، المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريًا.

فوائد تأخير الفواتير عن الراتب

ويحقق قرار الكهرباء بتأخير تحصيل فواتير شهر يوليو عن موعد استلام الرواتب العديد من المزايا للأفراد منها، تقسيم الراتب لضبط الإنفاق، تحقيق الاستقرار المالي لمواجهة الأعباء، منح الفرصة للمواطنين لضبط ميزانياتهم، رفع قدرة الأسرة لمواجهة التغييرات الاقتصادية.

ارتفاع الفواتير

واشتكى العديد من المشتركين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية وردت الشركة بالقول إن من بين الأسباب هو دخول فصل الصيف وزيادة الاستهلاك إلى معدلات مرتفعة وكذلك تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة التي صدرت مطلع العام الجاري.

التحول الرقمي

وكانت شركة الكهرباء قد ألغت الفواتير الورقية مطلع العام الجاري في إطار خطتها للتحول الرقمي بهدف التيسير والتسهيل على المشتركين؛ حيثُ يمكن لأي مشترك الاطلاع على الفاتورة من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالشركة، والتي من بينها موقع الشركة الإلكتروني (هنا)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.