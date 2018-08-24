فيديو”المواطن”.. قطار المشاعر رحلة روحانية بين الأماكن المقدسة

المواطن - المشاعر المقدسة

تبذل المملكة جهودًا حثيثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وبالرغم من الحشود الكبيرة التي تستقبلها المملكة كل عام في موسم الحج إلا أن شبكة النقل والمواصلات لا تشهد أي ارتباك أو تدافع بفضل الاستعدادات المسبقة.

قطار المشاعر من الوسائل التي استحدثتها المملكة لتسهيل حركة الحجيج ونقلهم بسهولة ويسر.

في المقطع التالي تسلط “المواطن” الضوء على قطاع المشاعر ودوره في راحة الحجاج .