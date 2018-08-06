فيديو مذهل.. إمام مسجد یواصل صلاته رغم زلزال إندونيسيا المدمر

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فیديو متداول ردة فعل غیر متوقعة من إمام أحد المساجد خلال وقوع زلزال إندونيسيا العنيف، والذي كان بقوة 6.6 درجة على مقیاس ريختر.

وواصل الإمام صلاته متجاهلاً زلزال إندونيسيا دون توقف على الرغم من هلع بعض المصلين وفرارهم من خلفه.

وظهر خلال المقطع، إمام المسجد وهو يتقدم الصلاة بمجموعة من الأشخاص، قبل أن يترك غالبیتهم الصلاة بسبب قوة زلزال إندونيسيا والذي استمر لدقائق، فیما واصل الإمام الصلاة مستنداً على الحائط، خاشعاً في صلاته.

وكان زلزال بقوة 6.6 درجة على مقیاس ريختر قد ضـرب جزيرة لومبوك في إندونیسیا، متسبباً في مـقتل وإصابة العشرات في حصيلة أولية قابلة للزيادة بسبب سقوط العديد من المباني.

يذكر أن الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أعلنت، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 91 شخصاً لقوا حتفهم، في أحدث حصيلة لزلزال قوي هَزّ جزيرتي لومبوك وبالي.

وسقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات، ووقع مساء الأحد.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوغروهو: إن شخصين قُتِلا في جزيرة بالي المجاورة، وأن من المتوقع ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن عملية “جمع البيانات وجهود الإنقاذ لا تزال مستمرة”؛ مشيراً إلى عدم وجود أجانب ضمن القتلى.

وأوضحت الوكالة أن ما لا يقل عن 209 أشخاص أصيبوا جراء زلزال إندونيسيا الذي أثار الذعر بين السائحين والسكان في جزيرة لومبوك.

وقالت: إن الآلاف فروا من منازلهم في لومبوك، وتجمّعوا في ملاجئ أقيمت في مناطق مفتوحة.

وأضافت الوكالة في بيان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي: “حلول الليل وانقطاع بعض خطوط الاتصال يشكّلان بعض التحدي في الموقع. من المتوقع زيادة عدد القتلى”.

وحثت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث على الابتعاد عن البحر؛ لكنها سحبت تحذيراً مبدئياً من حدوث أمواج مد (تسونامي)، يصل ارتفاعها إلى نصف متر.