فيديو مذهل.. نمر يفض شجاراً عنيفاً بين غزالين

المواطن - متابعة

توقفت مجموعة من زوار رحلات السفاري في جنوب أفريقيا لمشاهدة قتال عنيف بين غزالين لكنهما أصيبا بالصدمة عندما ظهر نمر فجأة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره الأسبوع الماضي في حديقة كروجر الوطنية سيارة سفاري متوقفة على الطريق داخل المتنزه لمراقبة المعركة.

وفوجئ الجميع بظهور النمر ومحاولته فض الشجار، حيث نجح في النهاية وهرب كل من الغزالين في اتجاه مختلف خوفاً على حياتهما.

ويمكن رؤية النمر وحيداً على طريق ترابي يحدق في الأشخاص الموجودين على متن السيارة.

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