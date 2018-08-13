فيديو مروع.. رجل يدفن رضيعاً في الرمال ويطعمه التراب

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة بشعة في حق طفل رضيع لا يتعدى عدة أشهر من عمره.

وظهر رجل في المقطع وقام بدفن طفل في الرمال وإطعامه تراباً في فمه وسط استسلام من الرضيع الذي لا يفقه شيئاً.

وأثار مقطع الفيديو موجة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة وضرورة التحقيق في الفيديو ومحاسبة من قام بهذا الأمر.

ولم يتسنَ لصحيفة “المواطن“، بدقة معرفة مكان أو توقيت المقطع المتداول.