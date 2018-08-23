فيديو مروع.. نجاة طفلين بعد انفجار سكوتر كهربائي داخل منزلهما

فيديو مروع.. نجاة طفلين بعد انفجار سكوتر كهربائي داخل منزلهما

2018/08/23
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أنقذت العناية الإلهية طفلاً وشقيقته من الإصابة بعد انفجار سكوتر كهربائي داخل المنزل في مشهد مروع.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل وهو يلعب بالـ “سكوتر الذكي” داخل المنزل وشقيقته تجلس على المقعد وتلعب بالهاتف.

وفجأة خرج دخان كثيف من الـ “سكوتر” ليركض الطفل بعيدًا عنه وفي ثوان انفجر ونشبت النيران فيه حيث أصيبت الطفلة بالفزع وقفزت من فوق المقعد وفرت هاربة.

 

احذرواا وخالو بالكو من العاب الي زي كد

Posted by Mohamed Mahmoud on Wednesday, August 22, 2018

 


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