فيديو مسرب يكشف عن تصميم هواتف آيفون الثلاثة المقبلة

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كشف المسرب الشهير Sonny Dickson، عن فيديو جديد يظهر عددًا من النماذج التي تستعرض تصميم هواتف أيفون الجديدة الثلاثة المتوقع كشف النقاب عنها خلال الشهر المقبل.

ويعرض الفيديو نسخة لهاتف آيفون X الحالي، والتي ستحمل شاشة OLED بقياس 5.8 بوصة، ونسخة آيفون X Plus مع شاشة OLED ضخمة بقياس 6.5 بوصة، ونسخة ثالثة تحمل اسم آيفون 9.

ومن المنتظر أن تأتي النسخة الثالثة من الهاتف بشاشة LCD، بقياس 6.1 بوصة، وسيكون متاح بسعر أرخص من باقي النسخ، كما سيتم تجهيز جميع الهواتف الثلاثة بكاميرا TrueDepth، Face ID والشق الموجود أعلى الشاشة.

وسيأتي الهواتف الثلاثة مع نظام التشغيل iOS 12 مثبت مسبقًا، وسيجري تصنيع شرائح المعالج في TSMC والتي ستكون معالجات A12.

ومن المنتظر تضمين شاحن سريع في العلبة مع كل من الهواتف الجديدة.