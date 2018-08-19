فيديو وصور.. ماذا فعلت الرياح الشديدة بكسوة الكعبة قبل استبدالها؟

المواطن - مكة المكرمة

ضربت رياح مثيرة للغبار والأتربة، اليوم الأحد، منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث بينت صور ومقاطع فيديو ما فعلته الرياح بكسوة الكعبة المشرفة قبل ساعات من استبدالها.

وتسببت الرياح القوية في انحسار ثوب الكعبة بعد تفكيك المذهبات استعدادًا لتركيب الكسوة الجديدة.

وتعد كسوة الكعبة المشرفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها حيث برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم، وهي كساء من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى به الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة، صبيحة يوم عرفة.



وتجرى بعد صلاة فجر يوم غد التاسع من شهر ذي الحجة، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًّا وصانعًا؛ جريًا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مثل هذا اليوم من كل عام.

وتأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها شعيرة إسلامية، وهي اتباع لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية، وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين.