فيسبوك تبث مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على الموقع

المواطن - متابعة

حصلت شركة فيسبوك على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا UEFA في معظم بلدان أميركا اللاتينية، ويعني هذا تمكن مشجعي كرة القدم في أميركا اللاتينية من متابعة الفرق الرياضة المفضلة لديهم دون الحاجة إلى الدفع مقابل المشاهدة على محطة التلفزيون المحلية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن منح فيسبوك حقوق بث دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في الدول اللاتينية المتحدثة باللغة الإسبانية، وذلك لمدة 3 مواسم متتالية من 2018 وحتى 2021.

ويتضمن العقد بثًّا مباشرًا مجانيًّا لمباريات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر، مما يصل إلى 32 مباراة في الموسم، ويشارك الكثير من اللاعبين البارزين في أميركا اللاتينية في هذه الدوريات كل عام، مما يجعل هذه الشراكة هامة للغاية بالنسبة للعديد من مشجعي كرة القدم.

وتلك الصفقة هي الأحدث في محاولات فيسبوك للسيطرة على البث المباشر للأحداث الرياضة، بما في ذلك تحركها في يناير الماضي لتوظيف المدير التنفيذي لشبكة التلفزيون Eurosport، وعقدت فيسبوك صفقت مماثلة لرياضات أخرى في الماضي، مثل الدوري الأميركي للمحترفين.

ولكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الصفقات تعطي المنصة ميزة على الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل Twitter، وYouTube.