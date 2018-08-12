فيسبوك تطالب أصحاب الصفحات الكبيرة بتحديد مواقعهم‎

المواطن - متابعة

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستبدأ في تغيير لسياسة الخصوصية للصفحات بعد الأحداث المتلاحقة الأخيرة بشأن الصفحات الروسية أو الحملات الإعلانية، حيث ستقوم بجمع المعلومات الخاصة بالموقع الجغرافي الخاص بإقامة أصحاب الصفحات الكبيرة على شبكتها الاجتماعية، وذلك حتى يتمكنوا من النشر عليها بشكل مستمر.

وترتكز هذه الطلبات، على الصفحات التي تستهدف المستخدمين الأمريكيين، إذ تتطلب الإعدادات الجديدة من أصحاب الصفحات تأكيد مكان الإقامة عبر عملية التحقق بخطوتين ورقم الهاتف، الأمر الذي من شأنه تحديد مكان إقامتهم، كما ستقوم الشركة بإظهار تلك المعلومات على الصفحات ليستطيع الجمهور معرفة مكانها.

وجاءت هذه الخطوة من قبل فيسبوك بعد حذف ما يصل إلى 32 صفحة من شبكتها المتصلة مع الحكومة الأمريكية بحسب إفادتها، وكانت هذه الصفحات تستهدف الأمريكيين خلال فترة الانتخابات الأخيرة للتأثير على أصواتهم.