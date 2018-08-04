فيسبوك يختبر ميزة المواعدة الجديدة

المواطن - متابعة

كشف موقع فيسبوك عن تطوير خدمة مواعدة لمستخدميه.

ووجدت باحثة تدعى جين مانشون وونج أدلة على أن الشركة بدأت في اختبار الميزة الداخلية بين موظفيها، وهو الأمر الذي أكدته الشبكة الاجتماعية، رافضةً الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وحصلت وونج على عدد من لقطات للميزة الجديدة، والتي تظهر أن الشبكة الاجتماعية تشجع موظفيها الأميركيين على المشاركة في الاختبار عن طريق ملء الملفات الشخصية ببيانات مزيفة، والتي سوف يتم إزالتها قبل الإطلاق العام، مع ظهور بعض العبارات مثل: “هذا المنتج موجه لموظفي فيسبوك في الولايات المتحدة الذين اختاروا استخدام خدمة فيسبوك الجديد للمواعدة، ويتمثل الغرض من هذا التطبيق تجربة المنتج من البداية إلى النهاية، لاكتشاف الخلل وواجهة المستخدم المربكة، ولا يُقصد به مواعدة زملائك في العمل”.