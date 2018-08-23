فيسبوك يدرس تفعيل بصمة الصوت

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعكف موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، على تطوير بعض الخدمات الجديدة التي تتعلق بالتعرف على الأصوات، وذلك داخل تطبيقات الأساسية المتداولة في المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية.

ويختبر فيسبوك في الوقت الحالي نظام تكويد حديث يتضمن برنامج يدعى “ألوها لاختبار الأصوات”، وهي محاولة من جانب الشركة الأميركية لإنتاج نموذج أولي لتلك التقنية الحديثة، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن يتم وضع هذه الأكواد والأنظمة الجديدة في تطبيق فيسبوك الرئيسي ونظيره الخاص بالدردشة ماسنجر، في خطوة من الممكن أن تكون تمهيدًا لإصدار مكبر صوت نشط خاص بشبكة التواصل الاجتماعي.

لكن فيسبوك لم يقرر ما إذا كانت هذه الخاصية التي ستتعرف على الأصوات وترصدها بل وترد عليها أيضًا، سوف تُستخدم كأداة للتحقيق من هوية أصحاب الحسابات المُفعلة داخل فيسبوك، بما يعرف باسم بصمة الصوت.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية دخل فيسبوك في عدة مشروعات حيوية لتفعيل بصمة الوجه، والتي يمكن من خلالها التعرف على هوية صاحب الحساب على شبكة التواصل الاجتماعي.

وواجه فيسبوك مشكلات عديدة خلال الفترة الماضية، على خلفية تقارير قالت إنه حصل على بعض البيانات والصور الخاصة بالمستخدمين لإجراء تجارب تتعلق بتلك الميزة التقنية، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف مؤقت لعمليات تطوير تلك الميزة.