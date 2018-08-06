فيسبوك يزعج مستخدمي واتساب

المواطن - متابعة

كشفت مصادر أن تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن بصورة رسمية عن تقنية تسبب إزعاجًا شديدًا لكافة مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب.

وأعلن فيسبوك بصورة رسمية أنه ينوي الاستثمار في التطبيق المملوك له واتساب، وسيبدأ في ضخ إعلانات لكافة المستخدمين.

ووصف المصدر ذلك بأنه سيكون أداة إزعاج كبرى لكافة المستخدمين، خاصة أن فيسبوك يمتلك فعليًّا واتساب، وهو ما يعني أنه سيضخ رسائله بصورة مكثفة لكافة المستخدمين.

وقال واتساب: “كما أعلنا العام الماضي، واتساب يعمل على بناء أدوات جديدة لمساعدة الأفراد والأنشطة التجارية على التواصل مع بعضهم البعض”.

وتابع: “منذ أن أطلقنا تطبيق واتساب للأعمال (بزنس) أفادنا المستخدمون أن الدردشة مع الأنشطة التجارية أسرع وأسهل مقارنة بالتواصل من خلال المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني”.

وستمكن الطريقة الجديدة الشركات من التواصل بفعالية مع عملائها، عبر تطبيق “واتساب”.

وستسمح تلك الخطوة لـ”واتساب” بالبدء بجني الأرباح لتطبيقها، الذي يفتقر إلى تدفق الأرباح بصورة كبيرة.

وستتمكن الشركات بتلك التقنية الجديدة عبر “واتساب” من تقديم المعلومات والخدمات، مثل: تواريخ التسليم أو تصاريح الصعود إلى العملاء عبر خدمة الرسائل في التطبيق.

وستدفع الشركات ما يتراوح من 5 إلى 9 سنتات فقط مقابل الرسالة الواحدة على “واتساب”.