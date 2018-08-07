فيسبوك يضيف تعديلات جديدة لصفحات الأعمال على تطبيق الهاتف الذكي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعمل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على تجديد الطريقة التي تظهر بها صفحات الشركات والمؤسسات التجارية عبر منصات تشغيل الهواتف الذكية، وذلك لتسهيل مهام المستخدمين على حد سواء.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية يعيد تصميم الصفحات لنحو 80 مليون مؤسسة صغيرة على تطبيق الهاتف الذكي الخاص به.

ومن المقرر أن يتضمن التحديث الأخير لموقع فيسبوك عرض الأدوات المساعدة في مقدمة ووسط الصفحة، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الأنشطة التجارية بسهولة أكبر، وذلك على غرار إجراء الحجز في مطعم أو قطع تذاكر للسينما أو الحفلات وغيرها.

ويشمل التحديث الأخير لفيسبوك، الكشف عن القصص والتاريخ السابق لأصحاب تلك الأعمال، وذلك حتى يمكن للمستهلكين” التعرف على الأشخاص الذين يقفون وراء العمل”.

وحسب ما أكده مسؤول من فيسبوك لموقع تيك كرانش المتخصص في التكنولوجيا، فإن التحديث سيساعد المستهلكين في الحصول على مزيد من المعلومات حول الأحداث والعروض الترويجية التي تقدمها الشركة أو المؤسسة التجارية باختلاف أنشطتها عبر صفحتها على الموقع، بالإضافة إلى صور النشاط الخاص بها.

وكجزء من التغيير، يعكف فيسبوك على إضافة صفحات ذات صلة لتوجيه المستخدمين في اتجاه الشركات المحلية الأخرى، وهو ما يخلق للمستخدم خيارات أكثر تنوعًا سواء على مستوى الأسعار أو حتى الجودة والكفاءة.

وأكد أليكس هيمل، نائب رئيس شركة فيسبوك المحلية للموقع التكنولوجي: “داخل تطبيق فيسبوك على الهواتف، لا توجد طريقة سهلة لاكتشاف أعمال جديدة، وهو الأمر الذي يسعى فيسبوك لتوفيره”.