فيسبوك يكشف الحسابات المزيفة من خلال هذا الإجراء

اتخذت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الإجراءات الجديدة لجعل إنشاء حسابات مزيفة أو مخترقة أكثر صعوبة، حيث طالبت مستخدميها الذين لديهم عدد كبير من المتابعين فى الولايات المتحدة الحصول على إذن مسبق قبل النشر وإنشاء صفحات.

وقالت الشركة إنه سيتم مطالبة الأشخاص الذين يديرون هذه الصفحات بإكمال عملية محددة من أجل الاستمرار في النشر، مما يصعّب على الأشخاص إدارة صفحة باستخدام حساب مزيف أو مخترق.

وستطلب الإجراءات الجديدة من مسئولي صفحات فيس بوك تأمين حسابهم من خلال المصادقة الثنائية، وقالت Facebook إن الأشخاص سيشاهدون المزيد من التفاصيل في قسم “المعلومات والإعلانات” فى “الصفحات” بعد إضافة قسم جديد.

وأشارت الشركة في بيان حديث إلى أن الإجراءات الجديدة سيتم تنفيذها هذا الشهر، وسيتم تطبيقها على منصات Facebook الأخرى مثل Instagram في الأسابيع القليلة القادمة.

يذكر أن تلك التغيرات تأتي جزءًا من حملات Facebook الأخيرة لمنع المنظمات والأفراد من إنشاء حسابات تضلل مستخدميها قبل إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

ففي الأسبوع الماضى، قام Facebook بحذف 32 صفحة وحسابا من موقعه و Instagram لكونه “متورطًا في سلوك متناسق غير أصيل”. وقالت إن وحدتها الأمنية عثرت على حملة منسقة على برنامجه تهدف إلى ممارسة نفوذ سياسي قبل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر.