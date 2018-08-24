فيفا يُعاقب رئيس اتحاد فلسطين للقدم بالإيقاف .. إليك السبب

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بالإيقاف لمدة 12 شهرًا عن حضور أي مباراة أو المشاركة في أي نشاط رياضي في الفترة الحالية.

وكان جبريل الرجوب دعا إلى حرق قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني على خلفية حضور منتخب راقصي التانجو إلى القدس، لمواجهة منتخب الكيان الصهيوني وديًّا في شهر يونيو الماضي قبل انطلاق كأس العالم.

وبسبب حالة الغضب العارم من قبل مشجعي منتخب الأرجنتين من الشعب الفلسطيني لمواجهة الكيان الصهيوني، قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلغاء تلك المباراة الودية في ذلك الوقت.