فيلانويفا .. سلاح الاتحاد الفتاك قبل مباراة السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

خطف التشيلي كارلوس فيلانويفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأنظار إليه بشدة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، لتعول عليه جماهير العميد كثيرًا في مباراة السوبر السعودي أمام الهلال.

ونشر حساب مباراة السوبر السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائيات لأبرز أرقام كارلوس فيلانويفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي، ليؤكد تفوق اللاعب التشيلي.

وشارك التشيلي كارلوس فيلانويفا في 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 7 آخرين، وتمكن من صناعة 78 فرصة.

ويُعد كارلوس فيلانويفا مشاركًا في ربع أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي سجل 34 هدفًا في منافسات دوري المحترفين الموسم الماضي، ما يؤكد أنه أحد أبرز نقاط قوة العميد قبل مباراة السوبر السعودي 2018.

وكلل التشيلي كارلوس فيلانويفا مجهوده بالحصول على جائزتي أفضل لاعب وسط وأفضل لاعب بالموسم الرياضي الماضي، وذلك على الرغم من تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد واحتلاله للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وتُمني الجماهير الاتحادية النفس بتألق التشيلي كارلوس فيلانويفا في مباراة السوبر السعودي أمام الهلال، وقيادة العميد لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد بالحصول على بطولة، لزيادة ثقة اللاعبين وطمأنة الجماهير.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي بين الاتحاد والهلال، يوم السبت المقبل، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.