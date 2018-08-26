فيلانويفا .. يحتاج لـ Refresh قبل انطلاق الموسم

المواطن - محمد سمعه

لم ينجح النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب نادي الاتحاد، في تقديم الأداء المنتظر منه في مباراتي الهلال والوصل الإماراتي في الفترة الأخيرة.

وشارك فيلانويفا في مباراة الهلال في السوبر السعودي يوم السبت الماضي، وهي المباراة التي شهدت خسارة الاتحاد للقب بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

لم يظهر فيلانويفا بالأداء المنتظر منه في المباراتين الماضيين للعميد، مما يجعل اللاعب في حيرة شديدة من أجل استعادة مستواه المميز، خاصة أنه النجم الأبرز والذي يحمل طموحات وأحلام جماهير الاتحاد في الموسم الجديد.

ويذكر أن فيلانويفا كان فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع نادي الاتحاد في الموسم الماضي على حساب النادي الفيصلي.

وبلا شك يُعد فيلانويفا أحد الأوراق الرابحة للمدرب رامون دياز في نادي الاتحاد بالموسم الجديد، مع وجود اللاعب كريم الأحمدي في وسط الملعب.

احتل الاتحاد المركز العاشر في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، حيث يأمل العميد في أن يتواجد في المربع الذهبي بالموسم الجديد، خاصة أن المركز العاشر مركز لا يليق بجماهيرية وتاريخ العميد.

رحل المصري محمود عبدالمنعم كهربا، واللاعب الكويتي فهد الأنصاري عن صفوف نادي الاتحاد بعد نهاية الموسم الماضي، حيث عاد كهربا لصفوف نادي الزمالك المصري، بينما انضم فهد الأنصاري مؤخرًا لصفوف نادي الفيصلي.