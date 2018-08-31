فيليبس تطلق برنامج Hue Sync لعشاق الألعاب.. هذه مميزاته

المواطن - متابعة

أطلقت شركة فيليبس برنامج Hue Sync الجديد، الذي يتيح للمستخدم إمكانية ربط لمبات الإضاءة LED الملونة من فيليبس Hue مع الحواسيب ،بحيث تظهر الإضاءة باللون الأخضر مع مباريات كرة القدم أو أضواء ملونة عند الاستمتاع بألعاب قتال الفضاء مثلاً.

وأوضحت الشركة الهولندية أن البرنامج يقوم بربط الحواسيب مع لمبات الإضاءة Hue الموجودة، بحيث يتم التحقق من محتوى الشاشة باستمرار، وتشغيل اللون الأساسي المناسب بلمبات LED، وبالتالي تمتد أجواء اللعب إلى الغرفة بالكامل، وأكدت شركة فيليبس أن برنامج Hue Sync يعمل مع جميع لمبات Hue الملونة.

وبالإضافة إلى ذلك، طورت فيليبس لمبات للأضواء المحيطة خصيصا تعرف باسم Hue Play، والتي يتم وضعها أسفل الشاشة وتضيء الجدار خلفها بدون إبهار، علاوة على أنه يمكن استعمالها في أماكن أخرى، وسيتم طرحها في الأسواق بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن خلال التطبيق Hue Sync للحواسيب المكتبية وأجهزة الماك يمكن للمستخدم الاستمتاع بالأضواء المحيطة الملونة عند تشغيل الألعاب والأفلام والموسيقى.