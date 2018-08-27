في أول يوم دوام .. 6 نصائح مفيدة للتخلص من الكسل

المواطن - الرياض

اليوم الاثنين، ينطلق آلاف الموظفين والمعلمين إلى مدارسهم وأعمالهم لمباشرة دوامهم بعد انتهاء الإجازة الصيفية وإجازة عيد الأضحى.

وفي أول أيام الدوام يشعر الموظفون بالكسل، وهذا شعور طبيعي حيث تتغير الساعة البيوليوجية، وذلك لحين التعود على مواعيد الدوام.

ويمكنك العودة بقوة للعمل من خلال 6 خطوات ونصائح منها:

1 ـ قائمة مهام قبل العودة

جزء كبير من نجاحك في الانتقال من الإجازة إلى عودة العمل التخطيط لمرحلة ما قبل العودة، فعليك الاتصال بزملائك لمعرفة آخر التطورات التي شهدها مكان عملك خلال غيابك.

بجانب تحديد قائمة بالمهام والأولويات، فهؤلاء الذين يحددون أهدافهم مبدئيًا قبل العودة لديهم فرصة أكبر لتحقيقها والعودة سريعًا إلى “مود” العمل.

2 ـ مطالعة بريدك الإلكتروني

قبل توجهك للعمل عليك مطالعة رسائل بريدك الإلكتروني المتراكمة فيه وقت غيابك، من خلال المرور السريع عليها وحذف غير المهم منها، وإبقاء ما تحتاج للرد عليه في وقت لاحق، والرد على الرسائل التي تتطلب استجابة فورية.

3 ـ المشاركة في أفكار ومشاريع جديدة

يفضل المشاركة في تنفيذ أفكار أو مشاريع جديدة، حيث يواجه البعض مشكلة عند عودتهم إلى العمل بعد غياب حينما لا يخوضون تجارب بها بعض التحديات، لكن تجنب القيام بذلك في أول يوم عمل.

4 ـ استمتع بوقتك في أول يوم عمل

استمتع بعودتك من خلال التواصل مع أصدقاء العمل ومعرفة الأحداث الجديدة في حياتهم، الجوانب الإنسانية من شأنها مساعدتنا على مواصلة عملنا على نحو فاعل وأكثر إنتاجية.

5 ـ الوقت الإضافي

ربما يكون اليوم الأول لعودتك إلى العمل ثقيلًا وصعبًا إلا أن البقاء لبعض الوقت بعد انتهاء مواعيد عملك تُمكنك من متابعة الأحداث الماضية والمكالمات والأفكار والمشاريع الجديدة المتراكمة حينما كنت في الإجازة.

6 ـ اضبط مواعيد نومك

ضبط مواعيد النوم يعد جانبًا رئيسيًا في العودة بقوة إلى العمل، فعليك الموازنة بين الاثنين، بالإضافة إلى أن إحضارك طعامًا من البيت معك يوفر عليك الوقت في مطاردة قوائم محال الوجبات السريعة.