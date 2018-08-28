في اتصال هاتفي.. أمير عسير يواسي آل أبو ملحة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير
أجرى صاحب السمو الملكي ، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير اليوم ، اتصالاً هاتفياً بأسرة آل أبو ملحة قدم خلاله التعازي والمواساة في وفاة الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب آل أبو ملحة -رحمه الله – .
وأعرب سموه خلال الاتصال، عن عظيم مواساته، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
وعبرت أسرة آل أبو ملحة عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير ، على تقديمه واجب العزاء ، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته ، وأن يحفظ سموه وأن لا يريه مكروهًا.
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