في اتصال هاتفي.. أمير عسير يواسي آل أبو ملحة

في اتصال هاتفي.. أمير عسير يواسي آل أبو ملحة

2018/08/28
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير
أجرى صاحب السمو الملكي ، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير اليوم ، اتصالاً هاتفياً بأسرة آل أبو ملحة قدم خلاله التعازي والمواساة في وفاة الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب آل أبو ملحة -رحمه الله – .
وأعرب سموه خلال الاتصال، عن عظيم مواساته، سائلاً الله العلي القدير،  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
وعبرت أسرة آل أبو ملحة عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير ، على تقديمه واجب العزاء ، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته ، وأن يحفظ سموه وأن لا يريه مكروهًا.

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