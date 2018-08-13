في البطولة العربية .. الصفقات المونديالية سلاح النصر

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى مباراة النصر اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة اليوم أمام الجزيرة الإماراتي، لتعويض إخفاقه في البطولة العربية للأندية الموسم الماضي، بعدما ودع منافسات المسابقة من دور المجموعات.

ولم يظهر النصر بالمستوى المتوقع في النسخة الماضية من البطولة العربية للأندية، وحصد نقطة واحدة من التعادل الإيجابي مع العهد اللبناني، والخسارة مرتين أمام الفتح الرباطي المغربي والزمالك المصري.

ويعول النصر على الصفقات المميزة التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، لتسهيل مهمته قبل مباراة العودة، والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16 في البطولة العربية للأندية.

وتعاقد النصر مع عدد من اللاعبين الذين تألقوا في منافسات كأس العالم 2018، وهم نجم المنتخب المغربي نور الدين مرابط، والهداف النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بجانب الحارس الأسترالي الدولي براد جونز، قادمًا من فينورد الهولندي.

ويأمل النصر العودة إلى منصات التتويج بالبطولات المحلية والقارية تحت قيادة مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو، وصفقاته المونديالية المميزة.