في البطولة العربية .. تعرف على غيابات الهلال ضد الشباب العماني

المواطن - مروة نبيل

تخطف مباراة الهلال ضد الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأنظار إليها، نظرًا لشعبية الفريقين وأهمية المواجهة الإقصائية.

ويفتقد الزعيم العديد من اللاعبين في مباراة الهلال ضد الشباب العماني بمنافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، ومنهم الخماسي سلمان الفرج، نواف العابد، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري، وعبدالله الحافظ، لعدم اكتمال جاهزيتهم الفنية.

كما تشهد مباراة الهلال ضد الشباب العماني اليوم، غياب النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، حيث تم التعاقد معه بعد يوم واحد فقط من إرسال قائمة الأزرق في البطولة العربية للأندية، ليُحرم الزعيم من أحدث صفقاته في المسابقة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة الهلال ضد الشباب العماني اليوم، لتعويض إخفاقه في البطولة العربية للأندية الموسم الماضي، بعدما فضل عدم المشاركة بالتشكيلة الأساسية، ليودع منافسات المسابقة من دور المجموعات.

ويعول الزعيم على جماهيره في مباراة الهلال ضد الشباب العماني اليوم، خاصة أن المواجهة ستُقام على إستاد جامعة الملك سعود، لذلك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تُقربه من التأهل إلى دور الـ16 في البطولة العربية للأندية قبل لقاء الإياب.

واستعد الزعيم جيدًا قبل مباراة الهلال ضد الشباب العماني اليوم في دور الـ32 البطولة العربية للأندية، حيث خاض معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب 5 مباريات ودية، نجح في الفوز بـ3 لقاءات، وخسر مرة وتعادل في أخرى.