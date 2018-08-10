في البطولة العربية للأندية.. الاتحاد والترجي يتعادلان إيجابيًا

المواطن - مروة نبيل

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي تعادلًا ثمينًا من نظيره الاتحاد السكندري المصري، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

واتسمت المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الترجي التونسي على ملعب الإسكندرية، بالندية الشديدة بين الفريقين، وغلب عليها الصراع التكتيكي بين المدربين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التقدم على الترجي التونسي في الدقيقة 61، عن طريق مهاجمه الإيفواري رزاق سيسه، ولكن لم يستمر تقدمه طويلًا، حيث استغل الضيوف خطأ دفاعيا للفريق السكندري، وسجل بلال الماجري التعادل في الدقيقة 70.

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري والترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية مشاركة اللاعب ياسين الخنيسي بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب معاناته من الإصابة.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الاتحاد السكندري والترجي التونسي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية على ملعب “رادس”، في السادس من شهر سبتمبر المقبل.