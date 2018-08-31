في الجولة الأولى .. عقوبتان متساويتان للاتفاق والرائد بعد التعادل

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بتغريم نادي الاتفاق مبلغ مالي قدره 10000 ريال لتأخر لاعبي الفريق في النزول لأرضية الملعب لأكثر من 3 دقائق.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي على تويتر أن لاعبي الاتفاق تأخروا لأكثر من 3 دقائق من أجل النزول لأرضية الملعب في مباراة الرائد والتي انتهت بالتعادل أمس في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم نادي الرائد 10000 ريال لتأخر لاعبيه في النزول لأرضية الملعب لأكثر من ثلاث دقائق في اللقاء الذي جمعه بفريق الاتفاق.