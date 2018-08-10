في الدوري الإنجليزي .. النكهة العربية حاضرة بقوة

المواطن - مروة نبيل

الدوري الإنجليزي لكرة القدم ينطلق بعد ساعات قليلة بمواجهة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، ويشهد الموسم الرياضي الجديد تواجد العديد من النجوم العرب، ليمنحوا البريميرليج نكهة عربية مميزة، ما يُساهم في جذب الجمهور إلى أحد أقوى الدوريات في العالم.

ويضم الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 نجوم عرب من 4 دول في منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يشهد تواجد 3 لاعبين من كل من مصر، والجزائر، والمغرب، بالإضافة إلى لاعب واحد من تونس.

ويسعى النجوم العرب لترك بصمتهم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، للسير على خُطى الثنائي العربي الأشهر في البريميرليج، المصري محمد صلاح الذي توج بلقب هداف البريميرليج العام الماضي، والجزائري رياض محرز هداف ليستر سيتي.

ويتواجد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد، ثلاثي المنتخب المصري الأول، محمد صلاح نجم نادي ليفربول الذي خطف الأنظار إليه بشدة العام الماضي، وتوج بالعديد من الألقاب الفردية، وبات أيقونة جماهيرية.

ويأمل نجم المنتخب المصري رمضان صبحي المُنضم حديثًا إلى نادي هادرسفيلد، في تعويض الموسم المخيب للآمال الذي قضاه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ستوك سيتي، فيما حافظ زميله محمد النني على مكانه في الفريق الأول بنادي أرسنال.

واعتادت الجماهير المتابعة لمنافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رؤية نجم المنتخب الجزائري الأول رياض محرز بقميص ليستر سيتي، ولكنه بعد التألق اللافت انضم إلى مانشستر سيتي ليبدأ رحلة جديد، بحثًا عن المجد.

ولن يكون رياض محرز الجزائري الوحيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حيث يتواجد مواطنه إسلام سليماني في صفوف ليستر سيتي، وانضم حديثًا إلى الثعالب أيضًا رشيد غزال، بعد مشوار ناجح في الدوري الفرنسي بين فريقي ليون وموناكو.

ويشهد الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، تواجد الثلاثي المغربي، رومان سايس نجم دفاع نادي وولفرهامبتون، وأشرف لزعر في صفوف نيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى الشاب عبدالحميد صبري الذي يسعى لإثبات تواجده مع هادرسفيلد.

ويبدو أن نادي ليستر سيتي سيكون جاذبًا للنجوم العرب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يضم بين صفوفه أيضًا نجم الدفاع التونسي يوهان بن علوان.