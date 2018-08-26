في الشارقة.. تناولت 15 حبة دواء للإجهاض فنالت عقابها

المواطن - متابعة

يدفع البعض الملايين للأطباء لأجل حل مشكلة العقم أو للإنجاب؛ حتى يرى طفلًا أو طفلة من صلبه، وفي المقابل يدفع عدم تحمل المسؤولية البعض إلى الإجهاض عن عمد بأي وسيلة؛ كي لا يحدث الإنجاب!

وفي الشارقة، نظرت محكمة دائرة جنح الشارقة الشرعية الأولى قضية إجهاض سيدة عربية الجنسية تبلغ من العمر 24 عامًا، لنفسها عمدًا، حيث تناولت 15 حبة دواء ابتاعتها عبر أحد مواقع البيع على الإنترنت؛ ما أدى إلى تعرضها لنزيف حاد استدعى نقلها إلى مستشفى القاسمي.

وفُتح بلاغ في الحالة ووجهت لها النيابة العامة تهمة الإجهاض عمدًا بالتعاون مع زوجها.

قصة صادمة:

وقبل أيام حضر زوج المتهمة إلى مركز الشرطة ومعه تقرير طبي مبدئي صادر عن مستشفى القاسمي، مفاده إجهاض المتهمة لجنين كانت تحمل به، وعمره 6 أسابيع و4 أيام، عبر تناولها كمية حبوب الإجهاض من خارج المستشفى، وتحصلت عليها عبر الإنترنت، وحضرت إلى المستشفى في حالة نزيف شديد وأعطيت العلاجات اللازمة.

وبالتحقيق مع المتهمة وزوجها أنكرا ما ذكر في التقرير الطبي، وأن الإجهاض حصل نتيجة تناول الزوجة دواء للمغص والالتهابات المعوية، وصفته لها طبيبة في عيادة خاصة بالشارقة، وهو ما نفته الأخيرة.

وقال زوج المتهمة: إنه بتاريخ سابق على 17 مايو الماضي توجه هو وزوجته إلى عيادة خاصة للتأكد من الحمل، وبالفعل تم تأكيد ذلك مع نصيحة للزوجة بأخذ أكبر قسط من الراحة، مشيرًا إلى أنه بعد أيام وأثناء وجوده في عمله اتصلت به زوجته وأخبرته عن توجهها إلى العيادة؛ كونها تعاني من نزيف بسيط.

وتابع أنه بالفعل تمت طمأنتها بأن الوضع في إطاره الطبيعي والحمل جيد، لكن بعد يوم واحد تعرضت لمغص شديد، حيث نقلها هو إلى العيادة ووصفت لها الطبيبة دواء للالتهابات، وبعد تناول عدد من الأقراص زاد النزيف لديها، ومن ثم توجه بها إلى مستشفى القاسمي، وهناك تم توجيهه بعد إجراء الفحوص اللازمة لزوجته بمراجعة مكتب الشرطة الذي حوله بدوره إلى مركز الشرطة، وتم إيقافه هناك بتهمة التحريض والمساعدة على إجهاض جنين.