في برقية لخادم الحرمين.. وزير الداخلية يهنئ الملك باكتمال دخول الحجاج الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئس لجنة الحج العليا خالص التحية وصادق التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اكتمال دخول حجاج بيت الله الحرام إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة عبر موانئ القدوم الجوية والبرية والبحرية، وقد تيسرت لهم سبل الوصول بفضل من الله ثم بفضل الرعاية المتواصلة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكافة مرافق خدمات الحجاج.

وقال سمو وزير الداخلية في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين :

يشرفني في هذا اليوم المبارك أن أرفع للمقام السامي الكريم خالص التحية وصادق التهنئة بعد أن اكتمل دخول حجاج بيت الله الحرام عبر موانئ القدوم الجوية والبرية والبحرية وقد تيسرت لهم سبل الوصول إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة بفضل من الله ثم بفضل الرعاية المتواصلة التي تولونها حفظكم الله وولي عهدكم الأمين لكافة مرافق خدمات الحجاج والتي من شأنها تهيئة سبل الراحة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الفريضة بسهولة وأمان ، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن والتي تم البدء بتنفيذ إحدى مبادراتها ( طريق مكة ) والمتمثلة في إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام من بلدانهم.

كما يسرني إحاطة المقام الكريم بأن عدد الحجاج القادمين من الخارج لأداء مناسك حج هذا العام 1439هـ بلغ ( 039ر756ر1 ) حاجاً عدد الذكور منهم ( 030ر930 ) يمثلون نسبة ( 53 % ) وعدد الإناث ( 009ر826 ) يمثلن نسبة ( 47 % ) .

وقد زاد عدد الحجاج القادمين لهذا العام عن العام الماضي ( 666ر1 ) حاجاً بنسبة قدرها ( 1 ر0 % ).

وكان دخول حجاج هذا العام على النحو التالي :-

عن طريق الجو : ( 265ر654ر1 ) حاجاً.

عن طريق البر : ( 611ر85 ) حاجاً.

عن طريق البحر: ( 163ر16 ) حاجاً.

ويمثل حجاج هذا العام ( 165 ) جنسية من مختلف أقطار العالم.

أدعو الله العلي القدير أن يحفظكم لهذه الأمة قائداً وبانياً لنهضتها وأن يحفظ ولي عهدكم الأمين وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان.

والله يحفظكم ويرعاكم سيدي،،،

وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز