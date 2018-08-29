في تونس.. قتلوا الجدة الثمانينية وخطفوا القاصر لاغتصابها

المواطن - متابعة

تعرضت فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها 15 عاماً لحادثة اغتصاب جماعي مروعة على أيدي مجموعة من الأشخاص بعد اختطافها من منزل عائلتها في باجة التونسية، فيما توفيت جدة الطفلة بعد أن تدخلت لمنع اختطاف حفيدتها.

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي هذه الواقعة المروعة في بلدة قبلاط التابعة لمحافظة باجة شمال غرب تونس، حيث اقتحم مجهولون منزل العائلة، واعتدوا على جدة الطفلة التي تبلغ من العمر 80 سنة وعلى والدتها (55 سنة) بالضرب، ليتم اختطافها أمام أعينهما، قبل الاعتداء عليها جنسياً.

وتوفيت الجدة المسنة، مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس، جراء خطورة الإصابات التي تعرضت لها بالصدر والعين، في حين لا زالت والدة الطفلة تتلقى العلاج بالمستشفى، بينما تم العثور على الفتاة الضحية التي تعرضت إلى عملية اختطاف ملقاة بوادي يبعد عن منزل العائلة حوالي 5 كلم، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الداخلية: إن الفتاة صرحت قبل دخولها في حالة غيبوبة، بأنه تم تعنيفها والاعتداء عليها جنسياً من طرف مجموعة من الأشخاص.

وقبضت الشرطة على 4 عناصر مشتبه في تورطهم في هذه القضية، والتحريات لا تزال متواصلة في انتظار صدور نتيجة التحاليل الجينية التي تعهدت بها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية بإدارة الشرطة الفنية والعلمية واختبار الطب الشرعي.