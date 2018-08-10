في حضور الجابر.. الهلال يستعد لمواجهة الشباب العماني

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الشباب العماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانهم الرئيسي لمواجهة الشباب العماني، مساء اليوم، حيث بدأ التدريب بتطبيق عدد من التدريبات اللياقية، ثم فرض الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس العديد من التمرينات الفنية.

وطبق المدرب جورجي جيسوس التكتيك الذي سينتهجه في مباراة الشباب العماني، عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب، في حضور رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر ونائبه أحمد الخميس.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيختتم تحضيراته لمواجهة الشباب العماني بمران مغلق، مساء غد السبت.

ومن المُقرر أن يعقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره في الشباب العماني، مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 5:45 من مساء الغد في إستاد جامعة الملك سعود.