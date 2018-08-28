في دوري أبطال إفريقيا .. وفاق سطيف يهزم ابن موطنه ويصعد رفقة أبطال الكونغو

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي وفاق سطيف الجزائري من الفوز على موطنه مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسعى نادي وفاق سطيف للفوز، وذلك من أجل ضمان التواجد في المركز الثاني والمؤهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

بدأت المباراة بضغط كبير من نادي وفاق سطيف والذي سعى إلى تسجيل الهدف الأول، في شباك المولودية، حيث تمكن اللاعب أكرم جحنيط من تسجيل الهدف الأول للوفاق بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

قاتل نادي وفاق سطيف بعد ذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، وضمان تحقيق النقاط الثلاث والتي تؤمن له الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة المؤهلة لدور الثمانية.

تمكن نادي وفاق سطيف بعد ذلك من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الحبيب بو قلمونة في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق، تمكن نادي مولودية الجزائر من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب وليد درارجة بطريقة جميلة.

لم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الثاني، لتنتهي بفوز نادي وفاق سطيف بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصعد الوفاق رفقة نادي مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول إلى دور الثمانية.

يذكر أن نادي مازيمبي سبق له التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2015، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للأهلي المصري.