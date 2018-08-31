في ذكرى ميلاد محمد بن سلمان : أحْنَتْ لرؤيَتِكَ الأكوانُ هامتها

المواطن - عبدالرحمن دياب

أحيا مؤثرون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتغريدات عكست المحبة والتقدير للأمير الشاب الذي رسم مستقبل زاهر للمملكة في كافة المجالات.

وتفاعل الفنان ناصر القصبي مع ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأبيات شعرية قصيرة أكدت احتفاءه بهذه المناسبة السعيدة.

وكتب ناصر القصبي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “جئت فأحييتنا الله يحييك.. قلت وفعلت الله يحميك”.

ومن جانبه، علق الكاتب عبدالرحمن اللاحم على ذكرى ميلاد ولي العهد بقوله: “كل عام وهذا المجدد بخير وعز وتمكين”.

أما الإعلامي البريطاني أمجد طه فكتب: “على قدر حبّك لله يحبك الخلق.. وبقدر خوفك من الله يهابك الخلق.. وعلى قدر شغلك بالله يشتغل في أمرك الخلق.. فليبارك لك الله وليسعدك في كل وقت وحين.. اللّهم آمين”.

وغرد الرسام راكان كردي: “تهانينا للمُجدِّد قائدَ الرؤيَة.. ودُمْتَ لنا ذُخْرًا وفَخْرًا وعِزّةً..”.

ونقل الإعلامي مفرح الشقيقي كلمات عبدالرحمن بن مساعد التي قال فيها: “إن كُنْتَ تُشْعِلُ نورًا يُستضاءُ بِهِ فالنَّار في كبد الحُسَّادِ تَشْتَعِلُ، ، أحْنَتْ لرؤيَتِكَ الأكوانُ هامتها واسْتَعْجَب الغَدُ ماذا يصنع الرَّجُلُ؟”.

وفي سياق متصل، نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل صورًا نادرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مرحلة الطفولة، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي توافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس.

وقد تم تداول الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارات التهنئة لولي العهد بمناسبة ذكرى مولده.