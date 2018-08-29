في مباراة الاهلي الأولى .. الراقي يُطارد حبيبه الأولي لرسم الابتسامة

المواطن - محمد سمعه

يستعد الراقي بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي لخوض مباراة الاهلي أمام نادي التعاون في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 يوم السبت المقبل.

ويرغب الراقي في مباراة الاهلي ، أن يحقق الانطلاقة القوية والتي تطمئن جماهيره الغفيرة حول قدرة فريقها في المنافسة على نيل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

ويذكر أن نجوم الراقي تألقوا بشكل كبير ولافت للأنظار في مباراة الاهلي والمحرق البحريني والتي أقيمت يوم السبت الماضي في ذهاب دور ال32 من البطولة العربية لكرة القدم حيث انتهت مباراة الاهلي والمحرق بفوز الراقي بثنائية دون رد أحرزهما كل من سعيد المولد والسوري عمر السومة.

وبعد الفوز في مباراة الاهلي والمحرق، طمأن الراقي بشكل جيد جماهيره على أحوال الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن النادي الأهلي يسعى بكل قوة لتعويض خيبات أمله في الموسم الماضي ومحاولة التتويج بالبطولات في موسم 2018-2019.

ويذكر أن المدرب التونسي فتحي الجبال كان تولى بشكل مؤقت تدريب الراقي في بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أبريل الماضي، حيث تولى تدريب الفريق في مباراة الاهلي والسد القطري في دور ثمن النهائي.

وكانت مباراة الاهلي والسد في ذهاب دور الـ 16، انتهت بخسارة الراقي بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت خارج المملكة.

أما مباراة الاهلي والسد في مرحلة العودة، كانت أقيمت في مدينة جدة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليتأهل السد إلى دور الثمانية.

وستكون مباراة الاهلي والتعاون هي المباراة الرسمية الأولى للمدرب جويدي في الدوري السعودي بالموسم الجديد، كما ستكون ثاني مباراة رسمية يخوضها كمدرب للراقي بعد خوض مباراة الاهلي والمحرق البحريني في البطولة العربية.

ويأمل النجم السوري عمر السومة في أن يساهم في فوز الراقي في مباراة الاهلي والتعاون عن طريق تسجيل الأهداف، خاصة أن المهاجم السوري يود العودة واقتناص لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الجديد.

يذكر أن مباراة الاهلي الأخيرة في الدوري السعودي بالموسم الماضي انتهت بالفوز على نادي أحد بهدف دون رد، لكن الراقي احتل المركز الثاني في الدوري المحلي بعد فوز الهلال على نادي الفتح.