في مباراة البطاقات الحمراء.. الهلال يفوز على الفيحاء بهدف نظيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الهلال والفيحاء، ضمن منافسات أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدف دون رد.

وحاول لاعبو الهلال والفيحاء هز الشباك في الشوط الأول من مباراة الجولة الأولى من الدوري، إلا أن جميع محاولاتهم لهز الشباك باءت بالفشل؛ لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

واستمر ضغط لاعبي الفريقين في الشوط الثاني من مباراة الهلال والفيحاء، قبل أن يحصل نجم الفريق البرتقالي عمر العودة على أول بطاقة حمراء في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم في الدقيقة 63.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الضغط، أملًا في استغلال النقص العددي وتسجيل هدف التقدم، إلا أن نجم الأزرق سالم الدوسري حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 73 من أحداث مباراة الهلال والفيحاء، ليلعب الفريقان بـ10 لاعبين.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، محمد البريك على ركلة جزاء في الدقيقة 76، ونجح محمد كنو في هز شباك الفيحاء، ليمنح الهلال هدف التقدم.

وتعرض نجم الفريق البرتقالي عبدالله كنو للطرد في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني في مباراة الهلال والفيحاء اليوم، ليُكمل فريقه المباراة بـ9 لاعبين.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أول ثلاث نقاط في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث خلف النصر والشباب، فيما جاء الفيحاء في المراكز الأخيرة بعد خسارته اليوم.