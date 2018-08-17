في مباراة السوبر السعودي .. رومارينهو يحلم بهز شباك الزعيم

المواطن - مروة نبيل

يسعى البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لإثبات وجوده سريعًا؛ وهز شباك الهلال في مباراة السوبر السعودي 2018.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، لتدعيم خط هجومه في الموسم الرياضي الجديد.

وظهر البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، بمستوى مميز مع نادي الجزيرة الإماراتي في منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك معه في 20 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين، وذلك وفقًا لحساب مباراة السوبر السعودي الرسمي على “تويتر”.

وتُمني الجماهير الاتحادية النفس بمشاركة البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، في مباراة السوبر السعودي 2018، وهز شباك الهلال لإهدائهم اللقب، وبداية الموسم الرياضي الجديد ببطولة، أملًا في المنافسة على البطولات هذا الموسم.

ويملك رومارينهو مسيرة مميزة، لاحترافه في العديد من الأندية، حيث لعب في صفوف ريو برانكو، ساو برناردو، براجانتينو وكورينثيانز، قبل أن ينتقل إلى الدوري القطري من بوابة الجيش، قبل أن ينتقل عام 2017 إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

وشارك رومارينهو دا سيلفا صاحب الـ27 عامًا، في بطولة كأس العالم للأندية عام 2017 التي أُقيمت في أبوظبي، وظهر بمستوى مميز، وكان هدافًا للمونديال بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.