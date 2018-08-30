في مباريات الدوري السعودي .. آل الشيخ يوجه بتخصيص جوائز للجماهير

المواطن - مروة نبيل

مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم انطلقت، اليوم الخميس، بـ3 لقاءات، حيث واجه النصر فريق أُحد، ولعب الاتفاق مع الرائد، واستضاف الوحدة نادي الحزم.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ باستمرار السحب على سيارة في كل مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس محمد بن سلمان”، وسيكون السحب عليها بين شوطي المواجهات.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، عن الفائزين بالسيارات في مباريات الدوري السعودي اليوم، حيث فاز بها كل من؛ حسين علي الفهيد في لقاء الاتفاق والرائد، محمد سعد القرناس في مباراة الحزم والوحدة، وآدم يوسف عثمان في مواجهة النصر وأُحد.

وأضاف حساب الهيئة العامة للرياضة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تركي آل الشيخ وجه بتخصيص عدد من الجوائز للجماهير خلال حضورها مباريات الدوري السعودي هذا الموسم.

وأشارت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أنه سيتم إجراء سحوبات على كل من: سيارة في كل مباراة من مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، إحدى كرات المباراة الأساسية لأحد الجماهير، وجهاز أيفون.

وأوضح حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، أن السحب سيكون بين شوطي كل مباراة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت هذه الخطوة تحفيزًا وتشجيعًا للجمهور الرياضي ومتابعته لمواجهات الدوري الأغلى دوري كأس محمد بن سلمان.