في مباريات الدوري السعودي .. الجماهير تحصد الجوائز

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، السحب على العديد من الجوائز بين شوطي المواجهات، بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

واستمرت الجماهير في حصد الجوائز في ثاني أيام الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث أُقيمت 4 مواجهات اليوم جمعت بين الهلال والفيحاء، الفيصلي والباطن، الشباب والاتحاد، والقادسية والفتح.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفائزين بالجوائز المُقدمة من الهيئة “سيارة، كرة المباراة، وآيفون”، في مباريات الدوري السعودي للمحترفين التي أُقيمت اليوم.

وفاز بجوائز الهيئة العامة للرياضة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم، كل من عمر إبراهيم أيل وفيصل سليمان العطوي في لقاء الشباب والاتحاد، حيث فازا بسيارة وكرة اللقاء، ونال ناصر محمد النحيط، أنس عبدالرحمن الزومان، وأحمد سالم أحمد جوائز سيارة، آيفون والكرة في مواجهة الفيصلي والباطن.

وحصل على جوائز سيارة، آيفون والكرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين معيض محيميد الشيباني، طارق ريس النهدي، وفهد عبدالرحمن العوهلي في لقاء الهلال والفيحاء، عبدالله عيد المجحد، مصطفى محمد أحمد المؤمن، وعبدالله إسماعيل إبراهيم في مباراة القادسية والفتح.