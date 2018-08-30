في مباريات الدوري السعودي .. فتح المدرجات خلف المرميين بالمجان

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بفتح المدرجات خلف المرميين بشكل مجاني للجماهير خلال مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس محمد بن سلمان”.

وأشارت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم الإعلان عن تخفيضات خاصة لأسعار التذاكر في مباريات الدوري السعودي للمحترفين لعدد من الفئات تقديرًا لهم.

وسيشمل تخفيض أسعار التذاكر في مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكل من؛ منسوبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني وأمن الدولة بنسبة 50%، الأطباء 50%، الرياضيين القدامى 25%، ومنسوبي الهيئة العامة للرياضة 25% أيضًا.

كما شملت تخفيضات أسعار التذاكر في مباريات الدوري السعودي للمحترفين كلا من؛ الحاصلين على أوسمة الدولة بكافة فئاتها 75%، الأطفال حتى طول 130 سم، 50%.

وأضافت الهيئة العامة للرياضة، أن حضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم سيكون لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الشهداء، وفوق الـ60 عامًا لجميع الجنسيات.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للرياضة، تقديرًا لهذه الفئات ولتحفيز الجمهور الرياضي في المملكة من أجل حضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل أكبر.

وانطلقت مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، مساء الخميس، بـ3 مواجهات، حيث تغلب النصر على أُحد بهدفين لهدف، وتعادل الاتفاق إيجابيًا مع الرائد، فيما خيم التعادل السلبي على لقاء الوحدة والحزم.