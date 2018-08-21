في مزدلفة.. أمتعة ضيوف الرحمن محفوظة ليستمتعوا بروحانيات الحج

بعثة المواطن - وليد الفهمي - منى

ما إن تصل إلى المشاعر المقدسة بمزدلفة وقبيل الجمرات حتى تشاهد لافتات مراكز حفظ الأمتعة المجانية، والتي تهتم بحفظ أمتعة وودائع حجاج بيت الله الحرام.

ويضع الحاج في مراكز حفظ الأمتعة مشترياته أو مقتنياته الخاصة ليتفرغ بعدها للاستمتاع بروحانية الحج ومشاعره.

ووثقت “المواطن” هذه الصناديق التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة، مع موظفين متخصصين ومدربين على التعامل معها على مدار 24 ساعة خلال موسم الحج.

وتنتشر الصناديق في عدة مواقع مختلفة، حيث تهدف إلى التخفيف عن الحجاج من حمل الأشياء الثقيلة قبل التوجه إلى رمي الجمرات.