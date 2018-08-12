في معبر الوديعة.. ذبحة صدرية داهمت الحاجة أم بسام فتدخل الأطباء لإنقاذها

في معبر الوديعة.. ذبحة صدرية داهمت الحاجة أم بسام فتدخل الأطباء لإنقاذها

2018/08/12
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

تعرضت الحاجة أم بسام لذبحة صدرية كادت أن تمنعها عن أداء الحج، ليتدخل الأطباء للمساهمة في إنقاذ حياتها.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحاجة أم بسام بدأت رحلة الحج من منفذ الوديعة في نجران، وعند المنفذ تعرضت لذبحة صدرية كادت ألا تكمل حجها، ولكن بفضل الله ثم بفضل الأطباء الذين ساهموا في إنقاذ حياتها، بعد استقرار حالتها بالمستشفى تم نقلها برًّا إلى مكة بالإسعاف.

ولفتت الصحة إلى أن صحتها الآن جيدة مع عائلتها وتستطيع إكمال حجها.


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