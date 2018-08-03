في هاكاثون الحج.. تطبيق Hajj Eye يساعد ذوي الاحتياجات على طلب الاستغاثة

المواطن - جدة

نشر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عبر حسابه في “تويتر”، مجموعة من المشاريع والتطبيقات التي أبدع في إنتاجها الشباب المشارك في هاكاثون الحج في جدة، والذي يختتم فعالياته مساء اليوم.

ومن ضمن هذه المشاريع تطبيق Hajj Eye، والذي يستهدف مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على طلب الاستغاثة باستخدام مساعد Google الشخصي.

وتشهد جدة عروس البحر الأحمر، مساء اليوم، ختام فعاليات هاكاثون الحج، الفعالية التقنية الأضخم على مستوى العالم، حيث يتبارى عباقرة التطوير والبرمجة والحاسب الآلي والتكنولوجيا من شتى بقاع الأرض لتقديم الحلول الممكنة للتيسير على ضيوف الرحمن.

وشهد هاكاثون الحج في جدة مشاركة آلاف المطورين من الجنسين ومن أكثر من 100 دولة على مدى ثلاثة أيام حافلة بالإبداع.

وتأتي استضافة هاكاثون الحج الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، استمرارًا لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة، التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة في استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.

ويهدف هاكاثون الحج كذلك إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج؛ حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ مما يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.