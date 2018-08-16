قائد القوات المسلحة المشاركة بالحج يقف على جاهزية الوحدات

المواطن - واس

وقف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن سلمان بن محسن الشهري ، اليوم ، على جاهزية مخيم استضافة منسوبي قوات التحالف العربي , واستعدادات مختلف وحدات القوات المسلحة المشاركة في حج العام الحالي 1439هـ .

وأوضح قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج أن وزارة الدفاع قامت وانفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – باستضافة منسوبي قوات التحالف العربي المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام ، بالإضافة إلى تنفيذ الأمر السامي الكريم باستضافة (1500)حاج من أسر ذوي الشهداء والمصابين من قوات الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عمليات التحالف العربي وتذليل كافة العقبات وتسخير كافة الإمكانات التي تسهم في أدائهم لمناسكهم بيسر وسهولة.

وبين أن الوزارة تهدف من مشاركتها لمساندة وزارة الداخلية , والصحة وغيرها من الوزارات والقطاعات الحكومية والخدمية العاملة في الحج في مختلف الجوانب الأمنية وأعمال الدفاع المدني والخدمات الطبية والرعاية الصحية , والتوعية الدينية وغيرها من الأعمال والخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن طيلة فترة تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , بما يحقق الأهداف المرجوة وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية العاملة بالحج.

وأكد جاهزية منسوبي القوات المسلحة المشاركة في الحج والمرافق الخدمية التابعة لوزارة الدفاع في المشاعر المقدسة والمرافق الصحية التابعة للخدمات الطبية , من خلال ما يتوافر بها من تجهيزات وتقنيات حديثة ستسهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام , ليس فقط من منسوبي وزارة الدفاع بل جميع المراجعين من ضيوف بيت الله لتلك المستشفيات , متمنياً العون والتوفيق للجميع.

وعبر عن سعادة الجميع بالمشاركة في خدمة قاصدي هذه البلاد الطيبة التي حباها الله , وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في ظل ما تحضى به من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة , سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وولاة أمرها.