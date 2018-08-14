قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات قطار المشاعر المقدسة

المواطن - المشاعر المقدسة

تفقد قائد قوات أمن المنشآت، اللواء حامد بن رابع الطويرقي، يرافقه قائد مهام قوات أمن المنشآت لحج عام ١٤٣٩هـ، اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، محطات القطار بالمشاعر المقدسة.

وأكد اللواء حامد الطويرقي خلال الجولة أن القوات سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، جنبًا إلى جنب مع بقية القطاعات الأمنية والخدمية، مؤكدًا أن قوات أمن المنشآت تعمل تحت مظلة قوات أمن الحج كفريق عمل أمني متكامل هدفه الإتقان في تأدية المهام الأمنية والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم، بحسب وكالة “واس”.

وتأتي الزيارة ضمن استعداد قوات أمن المنشآت لحج هذا العام، ومناقشة المهام والواجبات المناطة بالقوات، لتسهيل حركة السير من وإلى محطات القطارات، وتأمين الحماية اللازمة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج.