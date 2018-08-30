قادماً من سدكو.. عمرو باناجه رئيساً تنفيذياً لهيئة الترفيه

المواطن - الرياض

عيّن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه رئيساً تنفيذياً للهيئة، خلفاً للمهندس فيصل بافرط، الذي سيستمر في منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة.

وعمرو بناجه القادم من العمل في القطاع الخاص، كان آخر منصب يشغله هو النائب والرئيس التنفيذي للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة سدكو القابضة، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة “ترفيه” التابعة للمجموعة.

وانضم الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة إلى مجموعة سدكو القابضة في العام 2011، قادماً من سدكو للتطوير حيث عمل في منصب نائب الرئيس للتسويق والاتصال.

وقبل انضمام عمرو باناجه إلى”سدكو” دخل في شراكة مع مجموعة “الفن السابع” وهي مقدم خدمات عقارية تتخذ من نيويورك مقراً لها، وذلك لفتح مركز عمليات الشرق الأوسط للشركة في مدينةدبي، إضافة إلى قيادته بنجاح عدداً من المشروعات.

ويتمتع باناجه بسجل حافل ومتنوع في العديد من المجالات، بما في ذلك العقارات، والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية، مع خبرات واسعة سابقة من العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت مناصب في شركة سما دبي، والبنك الأهلي التجاري (قسم خدمات المستثمرين)، وشركة يونيليفر، وشركة جيليت.

وعمرو باناجه حاصل على بكالوريوس من كلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخصص في الاقتصاد مع تخصص فرعي في الرياضيات.